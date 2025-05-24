Аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. О возобновлении работы аэрогаваней в штатном режиме сообщат дополнительно.
Минувшей ночью над 9 регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа. Ранним утром временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги.