сегодня в 05:23

Аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. О возобновлении работы аэрогаваней в штатном режиме сообщат дополнительно.

Минувшей ночью над 9 регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа. Ранним утром временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги.