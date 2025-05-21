ПВО сбила 127 украинских беспилотников над Россией ночью

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Минувшей ночью над девятью регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их сбили дежурными средствами ПВО. Это произошло с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая.

41 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 37 — над Орловской областью, 31 — над Курской областью, шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью.

Также три дрона уничтожили над Рязанской областью, по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над Черным морем.

Ранее беспилотник противника в селе Нежеголь Белгородской области атаковал «ГАЗель». В результате ЧП пострадал водитель.