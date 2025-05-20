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В Белгородской области дрон атаковал ГАЗель и ранил водителя

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал ГАЗель в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, сообщает в Telegram-канале губернатора региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочные ранения правого предплечья, спины и ног. Мужчину госпитализировали.

Как сообщил Гладков, для продолжения лечения пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автобусу в Шебекине в Белгородской области. Водитель получил ранение.