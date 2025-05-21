Самолетам запретили взлет и посадку в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием и выпуск самолетов. Ограничения носят временный характер, сообщили в Росавиации.

О возобновлении работы Домодедово и Жуковского в штатном режиме сообщат дополнительно.

Ранее Росавиация также ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах городов Владимир, Иваново и Калуга. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 21 мая временные ограничения также вводились в аэропортах Ярославля и Костромы.