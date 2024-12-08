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Аэропорт Дамаска отменил рейсы всех самолетов из-за ситуации в Сирии

Международный аэропорт Дамаска в Сирии отменил прилет и вылет всех типов самолетов, сообщает ТАСС .

Ограничения будут действовать до 18 декабря.

Ранее сирийское правительство получило гарантии безопасности от террористов и протурецких боевиков, которые захватили страну. Оно планирует возобновить работу в течение двух дней.

Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джаляли недавно заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое будет выбрано сирийцами.