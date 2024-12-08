Al Arabiya: премьер Сирии заявил, что готов сотрудничать с любой властью

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сказал, что он готов сотрудничать с любым правительством страны, которое будет выбрано местными жителями. об этом сообщает РИА Новости .

Об этом пишет телеканал Al Arabiya.

Ранее террористы и протурецкие боевики захватили Пальмиру в Сирии. Солдаты армии Сирии сбежали из города. Он был сдан практически без единого выстрела. Также курды захватили крупный город Дейр-эз-Зор в Сирии.

Избранный президент США Дональд Трамп отметил, что боевики готовятся свергнуть Башара Асада с поста главы страны.