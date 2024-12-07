Трамп: боевики в Сирии готовятся свергнуть Башара Асада

Оппозиция в Сирии готовится к свержению Башара Асада с поста главы республики, об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости .

«Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что на территории Сирии в настоящее время происходит полный бардак, но он не видит поводов для того, чтобы США в него вмешивались. По мнению избранного президента Америки, конфликт в Сирии — это не американская война, и она должна закончиться как-то сама по себе.

В Дамаске толпа людей под свист, крики и аплодисменты снесли памятник отца Башара Асада. Монумент намеренно опрокинул мужчина, который предварительно на него взобрался.