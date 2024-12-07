Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии

Сложившаяся ситуация в Сирии не имеет никакого отношения к США, поэтому Америка не должна вмешиваться не в свою войну, такое заявление сделал избранный президент Штатов Дональд Трамп, пишет ТАСС .

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — написал Трамп в Truth Social.

Стоит отметить, что с 2014 года США и их союзники незаконно присутствуют на территории Сирии. Этот факт они объясняют борьбой с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Россия помогла Сирии ликвидировать почти 2,5 тысячи террористов. ВВС арабской республики и ВКС РФ в ходе совместной операции нанесли удар по скоплениям террористов в провинции Хомс в центральной части Сирии.