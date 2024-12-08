Сирийское правительство получило гарантии безопасности от боевиков

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Как рассказал министр связи и технологий республики Ияд Аль-Хатыб, члены правительства вернутся на рабочие места в течение двух ближайших дней.

Ранее в Сети появилась видеозапись выступления сирийских террористов и протурецких боевиков в прямом эфире национального ТВ. Они прочитали с листа свои заявления.

Также сирийский премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали отметил, что правительство республики ведет переговоры с лидерами боевиков. По его словам, в истории страны начался новый этап.