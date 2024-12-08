Опубликованы кадры выступления боевиков в эфире сирийского телевидения

сегодня в 10:06

SHOT опубликовал видеозапись выступления сирийских террористов и протурецких боевиков в прямом эфире национального телевидения.

На опубликованных кадрах видно, что в телестудии находятся 9 мужчин. Один из боевиков делает ряд заявлений, зачитывая их листа.

По словам повстанцев, боевики свергли президента Сирии Башара Асада и освободили из тюрем всех заключенных. Кроме того, город Дамаск полностью находится под контролем террористов.

Ранее сирийский премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что правительство страны ведет переговоры с лидерами боевиков. По его словам, в истории Сирии начался новый этап.