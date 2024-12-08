Правительство Сирии ведет переговоры с лидерами боевиков

сегодня в 09:45

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что правительство страны ведет переговоры с лидерами боевиков, сообщает ТАСС .

При этом он подчеркнул, что в последний раз общался с главой государства Башаром Асадом вечером седьмого декабря.

Глава правительства добавил, что большинство членов сирийского правительства продолжают исполнять свои обязанности в Дамаске, однако о местонахождении Асада им ничего неизвестно. Правительство не имеет отношения к сирийским службам безопасности, которыми руководил президент страны.

Кроме того, премьер-министр заявил о начале нового этапа в истории страны.

Ранее российский военкор Юрий Котенок заявил, что террористы и протурецкие боевики без сопротивления взяли сирийский город Дамаск, президент страны Башар Асад покинул столицу. Вооруженные люди заняли ключевые объекты в городе.