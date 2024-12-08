Правительство Сирии ведет переговоры с лидерами боевиков
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Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что правительство страны ведет переговоры с лидерами боевиков, сообщает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что в последний раз общался с главой государства Башаром Асадом вечером седьмого декабря.
Глава правительства добавил, что большинство членов сирийского правительства продолжают исполнять свои обязанности в Дамаске, однако о местонахождении Асада им ничего неизвестно. Правительство не имеет отношения к сирийским службам безопасности, которыми руководил президент страны.
Кроме того, премьер-министр заявил о начале нового этапа в истории страны.
Ранее российский военкор Юрий Котенок заявил, что террористы и протурецкие боевики без сопротивления взяли сирийский город Дамаск, президент страны Башар Асад покинул столицу. Вооруженные люди заняли ключевые объекты в городе.