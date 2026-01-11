«Аэрофлот» вернулся к штатному графику полетов после непогоды

Авиационная компания «Аэрофлот» вернулась к штатному выполнению суточного плана полетов. К 08:00 11 января перевозчик начал выполнять рейсы в и из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба фирмы.

В воскресенье «Аэрофлот» отправит 194 рейса из этой воздушной гавани. Также в Шереметьево прилетит 202 самолета фирмы.

«Аэрофлот» и далее доставляет багаж пассажирам, которые прилетели на рейсах от 9 января. По состоянию на 08:00 11 января отправлено по адресам и получено по решению пассажиров самостоятельно в аэропорту около половины единиц багажа от более двух тыс.

Из-за сильного снегопада в Москве и области авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» поменяли расписание полетов 9 января. Тогда были задержаны несколько самолетов. В последние дни на Московский регион обрушились снегопады и непогода.

Вечером 9 января сообщалось, что в аэропорту Шереметьево примерно три тыс. пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа. Задержки затронули около 200 рейсов в разных аэропортах. Людям пришлось ждать выдачи чемоданов почти пять часов.

