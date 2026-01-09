Из-за снегопада «Аэрофлот» и «Победа» меняют график полетов в Московском регионе

Из-за сильного снегопада в Москве и Подмосковье авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» изменяют расписание полетов, сообщили пресс-службы перевозчиков.

Так, в «Победе» сказали, что ведется вынужденная корректировка расписания полетов. Часть рейсов была задержана или отменена.

«Аэрофлот» заявил, что продолжает выполнять рейсы, у него нет существенных изменений в расписании. Сейчас из-за метели и сильного снегопада в Москве задержано три рейса «Аэрофлота». Возможно увеличенное время ожидания облива самолетов в пиковые моменты разлета рейсов из-за увеличившейся нагрузки на наземные службы.

Из-за непогоды пассажиров попросили планировать заблаговременный приезд в воздушную гавань с учетом ситуации на дорогах. Также следует следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» («Аэрофлот»), через бота Витю («Победа»), информтабло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за сутки самые сильные снегопады были на юге и юго-востоке Подмосковья, выпало 2/3 месячной нормы осадков. Также в столице зафиксировали выпадение 20-25% осадков. Снег продолжится и в пятницу.

