В Подмосковье выпало 2/3 месячной нормы осадков из-за циклона «Фрэнсис»

Самые сильные снегопады за прошедшие сутки были на юге и юго-востоке Подмосковья, выпало 2/3 месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что из-за прихода балканского циклона «Фрэнсис» за сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ и Балчуге выпало по 10 мм осадков, в МГУ — 13 мм. Это 20-25% от климатической нормы января.

По словам синоптика, в Московской области сильнее всего засыпало Каширу — 26 мм (65% от месячной нормы осадков), Черусти и Коломну — 21 мм, Павловский Посад — 19 мм.

Как уточнил Тишковец, в столице до 9 часов утра пятницы ожидается выпадение еще 7 мм осадков, а сугробы повысятся до полуметра.

Он предупредил, что сильные снегопады прогнозируются в регионе в течение светового дня, их пик будет с 9 до 15 часов. За день выпадет еще до 17-22 мм снега. К вечеру в столице сугробы подрастут до 65 см, что будет абсолютным рекордом их высоты за всю историю регулярных наблюдений в январе (до этого максимум составляет 57 см).

Интенсивность снегопадов уменьшится только после 21 часа.

В условиях снежной бури ухудшается видимость в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово до 500-800 м. Порывы ветра в непогоду местами достигают штормовых значений в 17 м/с.

