«Аэрофлот» отменил 54 парных рейса в понедельник из-за сбоя систем
Из-за масштабной кибератаки, повлекшей за собой сбой информационных систем, «Аэрофлот» отменил в понедельник 54 парных рейса, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
При этом остальные 206 рейсов из 260, запланированных на 28 июля, готовятся к вылету. В случае, если рейсы снова будут отменены, будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.
В первую очередь «Аэрофлот» осуществляет рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу.
Минтранс принимает дополнительные меры для нормализации ситуации с полетами. Ранее в ведомстве заявили, что часть пассажиров «Аэрофлота» полетит самолетами рейсами «Победы» и «России».
В аэропортах организовано дополнительное информирование пассажиров. «Аэрофлот» и Шереметьево обладают всеми ресурсами, чтобы нормализовать ситуацию.
Сбой информационных систем «Аэрофлота» произошел из-за кибератаки. По данному факту возбуждено уголовное дело.