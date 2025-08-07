2400 авто в очереди: Крымский мост открыли для движения, но машины ждут досмотра

сегодня в 10:39

Крымский мост снова открыли после второго за сутки перекрытия движения

Крымский мост снова открыл движение машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани оказались 2,4 тыс. автомобилей, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Время в ожидании составляет около пяти часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи оказались примерно 1050 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.

Ночью движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людям рекомендовали не поддаваться панике.

Ранее над Крымом российские средства ПВО сбили девять ракет Storm Shadow. ВСУ запускали их из Николаевской и Одесской областей.