Крымский мост на время был перекрыт для движения машин Общество сегодня в 07:34

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые пребывают на объекте инфраструктуры и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие, сообщает информационный центр об объекте инфраструктуры в своем Telegram-канале.

Также людям порекомендовали следовать рекомендациям работников транспортной безопасности. Причины перекрытия не называются. Ранее сообщалось, что рекордная пробка на Крымском мосту уменьшилась почти в два раза. До этого ее длина составляла 35 километров, а в очереди находились примерно 4 тыс. автомобилей.