Крымский мост на время был перекрыт для движения машин
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые пребывают на объекте инфраструктуры и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие, сообщает информационный центр об объекте инфраструктуры в своем Telegram-канале.
Также людям порекомендовали следовать рекомендациям работников транспортной безопасности.
Причины перекрытия не называются.
Ранее сообщалось, что рекордная пробка на Крымском мосту уменьшилась почти в два раза. До этого ее длина составляла 35 километров, а в очереди находились примерно 4 тыс. автомобилей.