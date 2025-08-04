Рекордная пробка на Крымском мосту уменьшилась почти вдвое

Количество авто, стоящих в пробке на Крымском мосту, сократилось, сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на мосту. Ранее длина затора составляла 35 километров. В очереди стояли около 4 тыс. автомобилей.

4 августа на Крымском мосту образовалась рекордная по длине пробка. Машины стояли в очереди как со стороны Тамани, так и Керчи. Некоторым водителям пришлось стоять в пробке по восемь часов.

К 20:00 ситуация стала сглаживаться. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1260 автомобилей. Время ожидания в пробке — более четырех часов.

В очереди со стороны Керчи стоят 570 транспортных средств. Время ожидания там — порядка двух часов.