Новая рекордная пробка длиной 35 км появилась на Крымском мосту

Новая рекордная пробка образовалась на Крымском мосту длиной 35 километров. Водителям предстоит простоять в очереди примерно восемь часов, в заторе выстроились примерно 4 тыс. автомобилей, сообщает Mash .

Пробки появились как со стороны Тамани, так и Керчи. В очереди придется простоять не менее трех часов, хотя обычно они там либо отсутствуют, либо небольшие. На месте дежурит большое количество сотрудников ГАИ.

Люди, стоящие в автомобильной очереди, пожаловались на наплыв аферистов. К ним подходят люди и просят дать денег на ремонт или бензин. Если отказаться, то мошенники обещают поцарапать автомобиль.

3 августа на Крымском мосту тоже была пробка. Она растянулась на 30 километров и оказалась рекордной с 2022 года.