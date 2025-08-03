На Крымском мосту образовалась рекордно длинная пробка в 30 километров

Со стороны Тамани впервые с 2022 года образовалась рекордно длинная пробка из автомобилей, которая растянулась на 30 километров. Автомобилисты вынуждены стоять на Крымском мосту в очереди от четырех до семи часов, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, что сотни автомобилей растянулись в колонну в 30 километров в ожидании досмотра, чтобы проехать через пропускной пункт. Так, в очереди на ручной досмотр люди стоят по четыре часа, а на осмотр с помощью сканера — по семь часов.

Предыдущая рекордно длинная очередь из автомобилей на Крымском мосту образовывалась в июле 2025 года. Тогда ее размер составлял 22 километра.

На данный момент, по предварительным подсчетам, в пробке застряли 2007 автомобилей. Пробка растянулась до третьей дальней заправки. При этом со стороны Керчи движение беспрепятственное.

Ранее подобная ситуация на Крымском мосту складывалась 2 августа. В пробке с обеих сторон моста утром в субботу скопилось свыше 2,3 тысячи машин.