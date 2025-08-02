Более 2 тыс автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту

В пробке с обеих сторон Крымского моста утром в субботу скопилось свыше 2,3 тыс. машин, сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на мосту и подъездах к нему.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 1490 автомобилей. Время ожидания составляет около 4 часов. Со стороны Керчи — 870 машин дожидаются своей очереди. Там время ожидания — около 3 часов.

Движение по мосту было временно перекрыто примерно с 23:50 1 августа до 04:50 2 августа.

Информации о причинах перекрытия Крымского моста нет.