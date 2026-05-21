Гном Гномыч меняет спортивное гражданство. Что об этом думает Светлана Журова?

Журова — о переходе Плющенко в Азербайджан: у фигуристов такая тенденция давно

Спортсмены могут решить выступать за другую страну по ряду причин, например, когда они не попадают в российскую сборную, сообщила РИАМО советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно о решении сменить спортивное гражданство, которое принял сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр. Он переходит в сборную Азербайджана.

«В каждом виде спорта своя ситуация, и в фигурном катании эта тенденция была давно. Просто надо понимать, что это очень активно происходило 20 лет назад. Потому что те спортсмены, которые не попадали в сборную России, уже через некоторое время сразу пытались найти возможности переехать, выступать за другую страну, особенно в фигурном катании», — сказала Журова.

Она добавила, что были и случаи, когда фигуристы никак не могли найти себе партнера по определенным качествам: разные психотипы, слаженность. И они тогда предпочитали уехать, выступать за другую страну, потому что у них была мечта не стать олимпийским чемпионом, а просто поучаствовать в Играх.

По ее словам, когда спортсмен понимает, что его шансы попасть в национальную сборную невелики, то он или решает закончить профессиональную карьеру или выступает в команде иной страны.

Депутат напомнила, что Плющенко-младший тренировался и обучался в частном порядке, а не в госспортшколе.

«Обычному рядовому человеку, который прочитает эту новость, это очень не понравится. Но если хотя бы немножко проанализировать ситуацию, то будет понятно, что сын Жени Плющенко не получил ни копейки от государства. То есть за счет налогоплательщиков Саша Плющенко никогда не тренировался», — пояснила Журова.

Одно дело, по ее мнению, когда претензия к уезжающему за рубеж спортсмену «вот в него вкладывали, он тренировался в спортшколе, там платили тренеру зарплату, лед был бесплатный», но это не ситуация Плющенко. Его тренировки были за деньги родителей до копейки.

