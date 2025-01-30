Вратарь «Балтики» рассказал, сколько денег ему надо для комфортной жизни

С 2019 года он играет за калининградский клуб, имеет за плечами 74 матча, из которых 35 завершились с «нулем». По словам Бориско, если не учитывать аренду жилья, то для комфортной жизни в Калининграде ему нужно около 40-50 тыс. рублей в месяц.

Он отметил, что этот город гораздо дешевле столицы и на указанную сумму вполне реально жить, особенно если питаться в клубе и проводить время на базе. В таком случае можно позволить себе практически все необходимое.

Также вратарь коснулся вопроса о последних моделях iPhone. Он подчеркнул, что не все футболисты следуют этому тренду.

«Всегда, когда жена покупает себе новый iPhone, ее старый переходит ко мне», — признался футболист.

Тем временем футбольная команда «Спартак» активно ищет возможности для дальнейшей карьеры 27-летнего парагвайского вингера Хесуса Медины.