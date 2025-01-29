«Спартак» ищет варианты для дальнейшей карьеры вингера Медины

Однако сам футболист не намерен покидать команду. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в свою очередь не против его ухода, если клуб сможет подписать нового игрока на ту же позицию.

Медина пришел в «Спартак» в июле 2023 года из ЦСКА за сумму в 6 миллионов евро. За это время он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 53 матчах.

Действующий контракт с игроком действителен до июня 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 4 миллионов евро.

Тем временем футбольный эксперт и бывший директор академий «Локомотив» и «Спартак» Владимир Кузьмичев заявил, что 31-летний защитник ФК «Химки» Георгий Джикия может рассмотреть возможность перехода в другой клуб.