Защитник «Химок» Георгий Джикия рассмотрит переход в другой клуб

Футбольный эксперт и бывший директор академий «Локомотив» и «Спартак» Владимир Кузьмичев заявил, что 31-летний защитник ФК «Химки» Георгий Джикия может рассмотреть возможность перехода в другой клуб, сообщает Metaratings.ru .

«По Джикии пока не поступало никаких предложений — ни из-за рубежа, ни от команд РПЛ. Но если будет реальная заинтересованность от клуба, который будет решать более серьезные задачи, чем „Химки“, то Георгий с удовольствием рассмотрит переход», — уточнил Кузьмичев.

Рыночную стоимость Джикии как игрока портал Transfermarkt оценил в 2,5 млн евро. Он играет за «Химки» с сентября 2024 года и провел всего 8 матчей без результативных действий. Его соглашение с «Химками» работает до июня 2025 года.

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