В парке «Покровский» в Хотькове проведут игровую программу «Мультландия»

Парк «Покровский» в Хотькове подготовил программу на 7–11 октября с творческими занятиями, играми и семейными мероприятиями. Подвижные игры «Мультландия» пройдут 10 октября на детской площадке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 7 октября, с 12:30 до 13:30 в клубе «Шкатулочка» пройдут мастер-классы по живописи «Рисуем в парке».

В четверг, 8 октября, с 11:00 до 12:00 в парке состоится тематическая экскурсия «Архитекторы природы» для студентов СЭТ. С 16:00 до 17:00 в «Шкатулочке» пройдет встреча клуба настольных игр «Твой ход».

В субботу, 10 октября, с 11:30 до 12:30 на детской площадке проведут подвижные игры «Мультландия». С 12:00 до 13:00 в «Шкатулочке» состоятся занятия по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта «Парк учит творить», а с 12:30 до 13:30 на площадке воркаута — парковая атлетика. С 13:00 до 14:30 пройдет платный мастер-класс по основам керамики. Предварительная запись — по телефону +7 (915) 307-13-64. С 14:00 до 15:00 гости смогут посетить уроки мастерства «Покровская столярка».

В воскресенье, 11 октября, с 11:30 до 12:30 на детской площадке пройдет программа «Счастливое детство», приуроченная ко Дню многодетной семьи. Затем в «Шкатулочке» состоятся мастер-классы «Рисуем в парке», а на площадке воркаута — парковая атлетика.

Возрастное ограничение — 0+.

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Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.