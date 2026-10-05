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Бил молотком, резал ножом: пенсионер убил жену из-за обидных слов в Ростове

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Ростове-на-Дону пожилой мужчина жестоко расправился со своей женой в ходе бытового конфликта. Его обидели слова избранницы, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Трагедия произошла в квартире супругов, расположенной в Октябрьском районе города. По предварительным данным, 68-летний ростовчанин выяснял отношения со своей избранницей.

В пылу перепалки высказывания женщины показались ему чересчур дерзкими. Разозлившись на обидные речи, пенсионер набросился на жену.

Он принялся наносить избраннице удары молотком. Затем пустил в ход нож.

От полученных множественных телесных повреждений пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия до приезда медиков. Подозреваемый взят под стражу правоохранительными органами.

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