В Подмосковье растет число ИП в сфере образования

Московская область вошла в число регионов с наиболее высокой долей индивидуальных предпринимателей в сфере образования по результатам анализа корпорации МСП. За восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали около 10,8 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса в этой сфере, более 95% из них — ИП, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Корпорация МСП сообщила в День учителя, что образовательной деятельностью в России занимаются почти 340 тыс. предпринимателей: около 87 тыс. ИП и 250 тыс. самозанятых. Почти 150 тыс., или более 40%, младше 35 лет. Они работают в общем, профессиональном и дополнительном образовании, ведут курсы, готовят и переподготавливают кадры.

«Пандемия стала катализатором развития онлайн-образования. После ее окончания тренд сохранился», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, онлайн-формат позволяет учиться без привязки к аудитории. Малый бизнес отреагировал на спрос, а основным драйвером стала молодежь.

По соотношению юридических лиц и ИП образование входит в тройку сфер с наибольшей долей ИП — около 90%, наряду с бытовыми услугами и розничной торговлей. За восемь месяцев 2026 года зарегистрировали около 10,8 тыс. новых МСП в образовании, из них 10,3 тыс. — ИП.

Наиболее высокая доля ИП отмечена в Новосибирской, Псковской, Нижегородской, Московской, Оренбургской, Курской и Челябинской областях, Забайкальском и Камчатском краях, Мордовии, Марий Эл, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

Исаевич добавил, что за девять месяцев 2026 года образовательные МСП привлекли с господдержкой более 1,1 млрд рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее. Свыше половины средств привлекли с помощью «зонтичных» поручительств корпорации МСП при нехватке залога.

Такую поддержку получили учебный центр в Красноярске, который повышает квалификацию и переподготавливает кадры по охране труда и промышленной безопасности, и столярная академия в Москве. Центр привлек средства в МСП Банке. Через этот банк финансирование получила и горнолыжная школа Краснодарского края, обучающая детей и взрослых катанию на лыжах и сноуборде. Академия направит средства на обучение работе с деревом и тематические мастер-классы для детей и взрослых.

Поддержку МСП реализуют по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.