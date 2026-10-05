Подмосковное управление ФАС возбудило дело из-за рекламы образовательных услуг

В управление обратился заявитель, который получил на свой электронный адрес письмо с рекламой образовательных услуг.

После рассмотрения обращения ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Эта норма требует предварительного согласия адресата на получение рекламы по сетям электросвязи.

Если ведомство установит вину физического лица, ему грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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