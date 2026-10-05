Владимир Путин разрешил реорганизацию «Юникредит банка»

Президент России Владимир Путин разрешил провести реорганизацию «Юникредит банка» и выкупить у итальянской UniCredit S.p.A. 100% акций российской «дочки». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно документу, разрешается реорганизация «Юникредит банка» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером банка. Также одобрено совершение сделок по приобретению 100% акций «Юникредит банка», принадлежащих «Юникредит С. п.А.».

Распоряжение принято в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах.

Отмечается, что для совершения указанных сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством разрешений, решений, согласий и других разрешительных документов.

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