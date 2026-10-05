Подмосковное антимонопольное управление возбудило дело о недостоверной рекламе

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Комитет по Информационной и Правовой Безопасности», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение гражданина, который получил на свою электронную почту письмо с признаками нарушения Закона о рекламе.

После рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. Речь идет об указании не соответствующих действительности сведений о продавце рекламируемого товара.

Если ведомство установит вину компании, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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