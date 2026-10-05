Министр туризма Нижегородской области Яковлев подал в отставку после скандала

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев после скандала объявил о добровольном уходе с занимаемой должности. Он опубликовал официальное заявление на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Чиновник выразил благодарность коллегам. Вместе с ними он трудился над развитием туристической отрасли и народных промыслов региона с 2017 года.

Мужчина отметил колоссальный потенциал направления и пожелал команде новых профессиональных свершений. Вместе с тем экс-министр подчеркнул, что берет на себя абсолютную ответственность за недавний инцидент.

Яковлев принес извинения всем сторонам конфликта, сотрудникам правоохранительных органов, руководству региона, коллегам и жителям Нижегородской области. Также он пожелал всем удачи в дальнейшей деятельности.

2 октября СМИ сообщали, что человек, внешне похожий на Яковлева, устроил перепалку на Московском вокзале. Он, предположительно, требовал от полиции задержать игроков футбольного клуба «Пари НН».

Мужчина, от которого исходил запах спиртного, утверждал, что спортсмены нетрезвы и оскорбляют окружающих. Он уверял стражей порядка, будто их задержание уже одобрено министром спорта.

В ходе словесной перепалки с одним из игроков гражданин нецензурно раскритиковал спортивные результаты команды. Он заявил, что сделал для региона больше, чем они. После этого полицейские предложили пройти в отделение самому мужчине.

По результатам сезона 2025/26 клуб «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице. Клуб вылетел из Российской премьер-лиги и в настоящее время выступает в Первой лиге.

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