Встречу с королевской коброй заснял блогер в Таиланде

Блогер Алекс Быков с ником abezfiltrov показал в социальных сетях удивительную встречу с огромной королевской коброй в Таиланде. Рептилия встала в стойку на глазах у изумленных путешественников.

Случай произошел в городе Панган. Мужчины ехали на мопедах в Шивари. Им оставалось съехать вниз, когда Быков заметил на дороге «шланг», который внезапно начал шевелиться.

Кобра встала в боевую стойку, а затем развернулась и стала уползать. Мужчины остановились и переждали, пока рептилия скроется из виду. Блогер успел снять 10 секунд завораживающего видео.

Подписчики рассказали о примете — встреча с королевской коброй означает, что человека будет преследовать удача. Некоторые рассказали свои истории. Однажды огромная змея забралась в душевую на втором этаже виллы. Она спряталась в вещи и сильно напугала жильцов.

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