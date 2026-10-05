USD
Доллар США
84,93
1.73 %
EUR
Евро
95,33
1.08 %
CNY
Китайский Юань
12,65
1.74 %
GBP
Фунт стерлингов
112,52
2.02 %

2 взрослых и ребенка спасли при пожаре в московской квартире

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Спасатели ликвидировали пожар в столичной квартире. Им удалось спасти жизни двух взрослых и ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел по адресу: Прокшинский проспект, дом № 9.

Из горящего жилья спасли двух взрослых и ребенка. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее в центре столицы вблизи Московского зоопарка зафиксировали возгорание. Очевидцы рассказали о поднимающихся столбах дыма и прибытии специальной техники к месту происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.