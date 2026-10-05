2 взрослых и ребенка спасли при пожаре в московской квартире

Спасатели ликвидировали пожар в столичной квартире. Им удалось спасти жизни двух взрослых и ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел по адресу: Прокшинский проспект, дом № 9.

Из горящего жилья спасли двух взрослых и ребенка. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее в центре столицы вблизи Московского зоопарка зафиксировали возгорание. Очевидцы рассказали о поднимающихся столбах дыма и прибытии специальной техники к месту происшествия.

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