2 взрослых и ребенка спасли при пожаре в московской квартире
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Спасатели ликвидировали пожар в столичной квартире. Им удалось спасти жизни двух взрослых и ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
Пожар произошел по адресу: Прокшинский проспект, дом № 9.
Из горящего жилья спасли двух взрослых и ребенка. О пострадавших сведений не поступало.
Ранее в центре столицы вблизи Московского зоопарка зафиксировали возгорание. Очевидцы рассказали о поднимающихся столбах дыма и прибытии специальной техники к месту происшествия.
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