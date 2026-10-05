В Наро-Фоминске рассказали о вкладе Игоря Клочкова в развитие города

Игорь Евгеньевич Клочков стал одним из героев просветительской серии к 100-летию Наро-Фоминска. В видеороликах и интервью рассказывают о людях, чей труд и решения вошли в историю города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В год 100-летия Наро-Фоминска в округе реализуют просветительский проект о людях, повлиявших на развитие города. Для серии подготовлены видеоролики и интервью. Один из ее героев — Игорь Евгеньевич Клочков.

В 1970–1975 годах Клочков возглавлял исполком Наро-Фоминского городского совета народных депутатов. В 1975–1977 годах он был первым секретарем Наро-Фоминского горкома КПСС, а в 1977–1986 годах — секретарем Московского областного комитета КПСС. На этих постах он принимал решения, повлиявшие на развитие города и региона.

Одним из крупнейших проектов, связанных с его именем, стало создание микрорайона «Мальково». Новый центр города решили сформировать на месте бывшей деревни. Для этого проложили коммуникации, возвели мощную котельную и построили многоэтажные дома новой серии, планировки которых считались одними из лучших в тот период.

Команда под руководством Клочкова также участвовала в создании знаковых общественных пространств: были спроектированы Молодежная площадь и дворец культуры. В интервью Игорь Евгеньевич вспоминает строительство ДК «Звезда» и рассказывает историю его названия, долгое время остававшуюся малоизвестной.

Серия материалов продолжает знакомить с людьми, чьи решения, труд и личная ответственность формировали облик Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.