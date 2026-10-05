19 проектов из Подмосковья претендуют на гранты Президентского фонда природы

Экспертный совет Президентского фонда природы оценивает 19 заявок из Московской области на конкурс экологических и природоохранных проектов 2027 года. Прием заявок завершен, итоги первого этапа подведут в ноябре, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Президентский фонд природы проводит третий конкурс для поддержки перспективных экологических проектов. Всего поступило около 1200 заявок из 88 регионов России, в том числе 19 — из Подмосковья. На первом этапе эксперты оценивают проектные идеи по трем критериям.

«В первую очередь следует отметить тематическое разнообразие подмосковных проектов: от внедрения новых технологий в переработке отходов до мероприятий в области экологического туризма», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Среди заявок — мониторинг популяции краснокнижного черного коршуна на севере области, изучение новых аспектов жизнедеятельности бобров и создание экологического маршрута в памятнике природы «Семь ключей». Участники также предложили провести экологические фестивали и конкурсы, создать экоплакаты на основе детских рисунков. Министр пожелал подмосковным участникам победы.

По данным оргкомитета, самым популярным направлением стали «Информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений». На него приходится около трети всех заявок. Итоги первого этапа подведут в ноябре.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.