В Подмосковье более 8 тыс субъектов малого и среднего бизнеса работают в образовании

Более 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства работают в сфере образования Московской области. Данные ко Дню учителя, 5 октября, представили в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В сфере образования Московской области работают более 7,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 480 юридических лиц. Доля молодежи среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых региона, занятых в образовании, составляет 41%.

По результатам анализа корпорации МСП, образование входит в тройку видов бизнеса с наибольшей долей индивидуальных предпринимателей в соотношении с юридическими лицами. Всего в России образовательной деятельностью занимаются почти 340 тыс. предпринимателей.

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса осуществляются в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.