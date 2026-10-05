Не совладал с нервами: Даниил Медведев попал мячом в болельщика и поплатился

Российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован во время полуфинальной встречи турнира категории ATP 500 в китайском Пекине из-за инцидента с попаданием мяча в болельщика. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Инцидент развернулся на корте во время полуфинального матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. На исходе второго сета российский спортсмен не совладал с нервами и в порыве раздражения с силой запустил мяч в сторону зрительских мест.

Теннисный мяч угодил прямо в лицо одному из болельщиков, занимавшему кресло в первых рядах трибуны. Очевидцу происшествия понадобилось неотложное вмешательство медицинского персонала, после чего его увели с территории спорткомплекса.

Арбитры отреагировали безапелляционно, присудив Медведеву автоматическое поражение и сняв его с состязаний. В момент инцидента на табло горел счет 7:5, 5:3 в пользу сербского оппонента.

Спортсмены провели на корте более двух часов напряженной борьбы, при этом только на сражение в стартовом сете Джокович затратил 1 час 19 минут. Досрочное завершение игры позволило сербу оформить путевку в свой уже седьмой финал на китайских кортах. Причем каждый из шести прошлых титульных поединков в КНР заканчивался его триумфом.

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