В Химках отметили 95-летие комплекса ГТО

Юбилейную встречу к 95-летию со дня введения комплекса «Готов к труду и обороне» провели 11 марта в Доме культуры «Контакт» в Химках. Жителям рассказали об истории создания системы нормативов и ее значении для воспитания силы, выносливости и гражданской ответственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам напомнили, что идея комплекса «Готов к труду и обороне» появилась 11 марта 1931 года. С этого момента физическая культура стала не только личным делом человека, но и частью общественной жизни страны. В нормативы входили бег, подтягивания, метание и другие дисциплины, развивавшие силу, выносливость и характер.

«Сегодня, вглядываясь в будни наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отчетливо видно, что именно эти качества становятся важнейшей опорой. Упорство и внутренняя сила, выносливость и готовность к любым испытаниям — все это те принципы, которые когда-то закладывались через сдачу обычных, казалось бы, спортивных дисциплин», — подчеркнула директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Инициатива проведения таких мероприятий объединяет образовательные, культурные и спортивные события, направленные на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти.

«Такие встречи помогают лучше понять историю нашей страны и увидеть, как ценности силы духа, ответственности и взаимной поддержки передаются от поколения к поколению», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова добавила, что сегодня традиции ГТО продолжают развиваться. Комплекс объединяет людей разных возрастов и способствует популяризации спорта и здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.