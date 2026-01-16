В Дубне отремонтируют два спортзала по программе инициативного бюджетирования в 2026 году

В Дубне в 2024 году по программе инициативного бюджетирования отремонтируют спортзалы в гимназии №11 и молодежном центре «Инициатива», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в Дубне реализуют два проекта по инициативному бюджетированию — ремонт спортзалов в гимназии №11 и молодежном центре «Инициатива». В гимназии заменят окна и обновят систему освещения. В молодежном центре обновят напольное покрытие, закупят новые шведские стенки и баскетбольные кольца, а также установят зеркала для занятий хореографией.

Оба спортзала пользуются большим спросом: в одном проходят уроки физкультуры, в другом занимаются детские и взрослые спортивные секции. Директор молодежного центра «Инициатива» Денис Журавлев отметил, что зал всегда занят — здесь тренируются гимнастки, чирлидеры, женская футбольная команда, проходят игры по волейболу и баскетболу.

Жители города могут предложить новые проекты и разместить их на платформе «Добродел». Голосование пройдет с 22 января по 1 февраля. Проекты, получившие поддержку, реализуют в текущем году. В прошлом году по этой программе в гимназии №3 заменили окна, а для спортшколы «Дубна» и школы «Возможность» приобрели новое оборудование и инвентарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.