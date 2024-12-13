У футбольных «Химок» начались проблемы из-за долгов в 900 млн руб

Подмосковному футбольному клубу «Химки» грозит банкротство из-за долга более чем в 900 млн рублей. Команда должна деньги на зарплаты и премиальные игрокам, трансферы, судебные разбирательства и прочее, утверждает инсайдер Иван Карпов.

«Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го) — „Химкам“ потребуется не менее 1,4 миллиарда (это без зимнего усиления и покрытия долга)», — заявил журналист.

12 декабря инвестора «Химок» Туфана Садыгова отправили под домашний арест на 1 месяц и 18 суток по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следователи считают, что бизнесмен и иные лица в составе ОПГ заключали фиктивные договоры кредитования компаний, аффилированных с соучастниками. Договоры были заведомо невозвратными.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отстранил руководство футбольного клуба «Крылья Советов» после скандала с коррупцией.

