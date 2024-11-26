Клуб РПЛ задолжал 36 млн руб на «откаты» и вскрыл «массовую проблему» взяток

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что отстранил руководство местного футбольного клуба «Крылья Советов» после того, как узнал, что команда задолжала 36 000 000 рублей на взятки судьям. Глава региона утверждает, что в схемах подкупа судей замешаны «многие клубы», сообщает РБК .

Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту заявил, что узнал о наличии у самарского клуба долга перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

По словам губернатора, один из функционеров «Крыльев» лично сказал ему, что клуб должен 36 миллионов рублей на взятки рефери. Глава Самарской области добавил, речь идет не о всем судейском корпусе, а об отдельных людях.

«В подобных схемах участвуют многие клубы, я разговаривал и с их представителями, с руководством других регионов — это не единичный случай, а массовая проблема», — заявил Федорищев.

Губернатор заявил, что не обращался к правоохранителям по данному вопросу, но рассказал о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Кроме того, по словам Федорищева, был проведен аудит работы «Крыльев», по итогам которого уволили спортивного директора и отстранили руководство самарского клуба.

Самарский губернатор также заявлял, что уже проконсультировался с судейским комитетом РФС. Он обратил внимание, что для борьбы с коррупцией уже было сделано многое.

В данным момент «Крылья Советов» занимают 12 место в Российской премьер-лиге (РПЛ) из 16 возможных.