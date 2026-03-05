Тутберидзе поставила в пример российским фигуристкам выигравшую ОИ американку

Американка набрала 226,79 баллов и стала одержала победу на прошедшей Олимпиаде-2026. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла 6-е место, набрав 214,53 балла.

Тренер подчеркнула, что американская спортсменка получает удовольствие от каждого момента, тогда как россиянки «мучаются и не умеют быть благодарными тому, что у них есть».

«Да они счастливые дети, они избранные дети. Вы считаете, что сидеть в школе до 3-4 часов дня — это легко, когда уже голова раскалывается? И никто тебя не покажет за это по телевизору», — заявила Тутберидзе на канале «Форум в большом городе» во «ВКонтакте».

Ранее известный фигурист Илья Авербух прокомментировал произвольную программу Аделии Петросян на ОИ-2026.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.