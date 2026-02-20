Фигуристка Аделия Петросян заняла 6 место на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян стала шестой на Олимпиаде в Италии после короткой и произвольной программ.

За две программы спортсменка набрала 214,53 балла.

Короткую программу она откатала 17 февраля под композицию из песен Майкла Джексона (72, 89 балла). Произвольную представила под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria (141,64 балла).

Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию стала Алиса Лью (США), серебро у Каори Сакамото (Япония), бронзу завоевала Ами Накаи (Япония).

Петросян, как и все российские атлеты, выступала на Играх в нейтральном статусе.

Ранее фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в мужском одиночном катании.

Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

