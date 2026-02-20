Фигуристка Аделия Петросян заняла 6 место на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян стала шестой на Олимпиаде в Италии после короткой и произвольной программ.
За две программы спортсменка набрала 214,53 балла.
Короткую программу она откатала 17 февраля под композицию из песен Майкла Джексона (72, 89 балла). Произвольную представила под композиции Nocturne No. 1 in D Minor и Yo Soy Maria (141,64 балла).
Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию стала Алиса Лью (США), серебро у Каори Сакамото (Япония), бронзу завоевала Ами Накаи (Япония).
Петросян, как и все российские атлеты, выступала на Играх в нейтральном статусе.
Ранее фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх в мужском одиночном катании.
Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
