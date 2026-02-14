Российский фигурист Гуменник занял 6 место на Олимпийских играх

Фигурист Петр Гуменник после проката короткой и произвольной программ на Олимпиаде в Италии занял 6 место.

В короткой программе российский спортсмен выступил под первым стартовым номером и занял 12 место (86,72 балла). Произвольную программу он откатал под 13 стартовым номером (184,49 балла). Итого за две программы фигурист получил 271,21 балла.

Золото Олимпиады завоевал Михаил Шайдоров (Казахстан), серебро — Юма Кагияма (Япония), бронзу — Шун Сато (Япония).

У Гуменника за несколько дней до выступления возникли проблемы с авторскими правами на музыку для короткой программы «Парфюмер». Оперативно их решить не удалось, поэтому он сменил музыкальное сопровождение и откатал под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акопяна. Также во время проката у него лопнул шнурок на одном из ботинков.

Произвольная программа Гуменника поставлена на музыку Георгия Жерякова на саундтрек из фильма «Онегин».

Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.