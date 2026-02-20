Илья Авербух прокомментировал выступление Аделии Петросян на ОИ-2026

Спортсменка допустила падение во время выполнения четверного тулупа и в итоге заняла шестое место, набрав 214,53 балла.

Первое место завоевала американка Алиса Лью (226,79).

«К сожалению, не все получилось у Петросян. Хочется ей сказать спасибо! Она сражалась и боролась, шла на рисковый прыжок. Прокат не самый удачный. Будет некорректно говорить, что засудили, шестое место заслуженно. Если Петросян прыгнула бы четвертной прыжок, то безусловно, была бы медаль, потому что все девушки ошибались сегодня. Надо было прыгать четвертной!» — прокомментировал Авербух.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.