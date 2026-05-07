Тренер сравнил спортивные онлайн-марафоны с русской рулеткой

Тренер Авдеев предупредил о рисках использования ИИ в фитнес-тренировках

Массовая скупка дешевых онлайн-марафонов у «спортцыган» — это «русская рулетка» для суставов. Пытаясь сэкономить на живом наставнике, люди рискуют получить травмы, лечение которых обойдется в десятки раз дороже. Как сообщил РИАМО тренер Артем Авдеев, экран смартфона не способен заменить профессиональный контроль техники.

Главная проблема таких «гуру» в том, что они продают шаблонный набор упражнений тысячам людей одновременно, игнорируя их физические особенности.

«Экран смартфона не видит ваш гиперлордоз, протрузии или заваленные колени. Одно технически неверное приседание — и вы отнесете травматологу в десятки раз больше денег, чем сэкономили на живом тренере», — пояснил Авдеев.

Почему ИИ и онлайн-курсы могут быть опасны:

Отсутствие визуальной оценки: нейросеть или видеозапись не заметят асимметрию таза или плохую мобильность плеч.

Игнорирование состояния организма: алгоритм не поймет, что ваша нервная система истощена стрессом, и не скорректирует нагрузку.

Усредненные расчеты: ИИ выдает сухие цифры по белкам, жирам и углеводам, не учитывая индивидуальный гормональный фон или проблемы с ЖКТ.

Итог

Слепое доверие алгоритмам и марафонам часто компенсируется болью и пищевыми срывами. Как подчеркивает эксперт, тренировки требуют «ювелирной адаптации» под конкретную биомеханику человека, чего не может дать ни одна нейросеть или шаблонный курс.

