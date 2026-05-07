Россиянам рассказали о смертельной опасности ландышей для собак

Среди самых разных растений много таких, которые несут смертельную угрозу для собак. Одни из наиболее опасных подобных цветов, которые растут в мае–июне — ландыши, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Ландыш опаснее для питомцев, чем многие другие известные ядовитые растения, поскольку атакует сердце, а специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует. Поэтому при отравлении каждая минута промедления может стоить жизни», — предупреждает Голубев.

Механизм токсичного действия

Ландыш содержит сердечные гликозиды (например, конваллятоксин). Эти токсины напрямую влияют на ионные каналы миокарда, нарушая работу сердца. И хотя ландыш даже используется в медицине, нужно понимать, что в фармацевтике речь идет совсем о других незначительных дозах и методах применения.

Какие части растения опасны

Абсолютно все, причем опасна даже вода, в которой стояло растение. Особенно привлекательны для собак ярко-красные ягоды, но именно они содержат высокую концентрацию яда, при этом часто поедаются животными из-за сладковатого вкуса.

Смертельная доза

Зависит от веса собаки, в случае небольшой породы — достаточно даже одной ягоды или небольшого укуса. В случае большой особи — несколько листьев или растение целиком. В целом нужно учитывать, что ландыш — само по себе растение небольшое.

Симптомы

Первые симптомы отравления включают рвоту, острую диарею, слюнотечение. Через несколько часов происходит удар по сердечно-сосудистой системе: нарушается ритм сердца, пульс слабый, давление низкое, слизистые могут быть бледными, синюшными.

Первая помощь

Не откладывайте визит к ветеринарному врачу. Бывает, что после рвоты состояние якобы улучшается, хотя эта перемена обманчива. В итоге хозяин упускает драгоценное время, пока яд начинает действовать на сердце. Как уже было сказано, антидота нет, возможна только поддерживающая терапия с внутривенным введением препаратов при параллельном мониторинге сердца. И тем не менее, шансы на выживание при своевременном обращении в клинику высоки.

«Долгое время ландыш считался краснокнижным растением, сейчас он исключен из Красной книги во многих регионах. И все же, любовь к цветку, кажется, переоценена — его яд опасен не только для животных, но и людей тоже. Поэтому эксперты советуют не держать дома эти букеты, не выращивать на участках. Оставьте растения дикой природе», — заключил кинолог.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.