Над Истрой сбили украинский беспилотник

Она порекомендовала жителям проявлять бдительность. Важно соблюдать меры безопасности.

При обнаружении упавшего беспилотника или его обломков, к ним нельзя подходить и дотрагиваться. Рядом с БПЛА ВСУ не рекомендуется использовать смартфоны, изделия с GPS или радиоаппаратуру.

При обнаружении обломков или упавшего беспилотника, необходимо позвонить в «112». При этом важно отойти от объекта на безопасное расстояние.

