Над Истрой сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбили над муниципальным округом Истра в Московской области. Средства ПВО продолжают работать, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.
Она порекомендовала жителям проявлять бдительность. Важно соблюдать меры безопасности.
При обнаружении упавшего беспилотника или его обломков, к ним нельзя подходить и дотрагиваться. Рядом с БПЛА ВСУ не рекомендуется использовать смартфоны, изделия с GPS или радиоаппаратуру.
При обнаружении обломков или упавшего беспилотника, необходимо позвонить в «112». При этом важно отойти от объекта на безопасное расстояние.
