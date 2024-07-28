Теннисистка Андреева проиграла полячке и не пробилась во второй круг на Играх Спорт сегодня в 19:53 Фото - © РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева не пробилась во второй круг на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. Соревнования проводят на кортах «Ролан Гаррос», сообщает РБК.