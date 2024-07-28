Теннисистка Андреева проиграла полячке и не пробилась во второй круг на Играх
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Российская теннисистка Мирра Андреева не пробилась во второй круг на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. Соревнования проводят на кортах «Ролан Гаррос», сообщает РБК.
17-летняя Андреева является 32-й ракеткой мира. В этот раз спортсменка уступила полячке Магде Линетт — 48-й ракетке мира.
Встреча теннисисток завершилась со счетом 3:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Нидерландов включил в сборную своей страны отсидевшего за неоднократное изнасилование 12-летней девочки Стивена ван де Вельде.